Додон принял новых аккредитованных в РМ иностранных послов (ФОТО)

В ходе сегодняшней официальной церемонии глава государства принял верительные грамоты пяти иностранных послов: Е.П. Анжелы Ганнингер – Посла Федеративной Республики Германия в Республике Молдова; Е.П. Анны Люберг – Посла Королевства Швеция в нашей стране; Е.П. Фернанду Мануэла ди Жезус Телеш Фазендейру – Посла Португальской Республики в нашей стране с резиденцией в Бухаресте; Е.П. Кестутиса Кудзманаса – Посла Литовской Республики в Республике Молдова, а также Е.П. Абдельхафиза Элавад Сидахмеда Альфаки – Посла Республики Судан в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте.

Как отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети, в ходе краткой беседы с каждым из послов указал на заинтересованность в развитии и усилении эффективного сотрудничества с представляемыми государствами. Президент выразил уверенность, что назначение новых послов придаст дополнительный импульс дипломатическим, экономическим и политическим отношениям между нашими странами.

Игорь Додон также пожелал послам успешного осуществления их миссий, заверив их в полной поддержке со стороны президентской администрации.