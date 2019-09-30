Додон принимает участие в заседание Высшего совета ЕАЭС: президент выступит с речью и проведет ряд встреч

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Игорь Додон прибыл с однодневным рабочим визитом в Ереван, где пройдет очередное заседание Высшего совета Евразийского Экономического Союза.

В качестве президента страны-наблюдателя глава государства выступит с речью на расширенном заседании саммита, а «на полях» мероприятия проведет двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров.

– В саммите примут участие президенты всех стран-членов Евразийского Экономического Союза: Российской Федерации Владимир Путин, Республики Беларусь Александр Лукашенко, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков, а также Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Кроме того, в Ереван прибудет Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сяньлун, с которым будет подписано соглашение о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что Республика Молдова стала первым государством, получившим статус наблюдателя при ЕАЭС, что дает нашей стране широкие возможности для укрепления внешних торгово-экономических связей.