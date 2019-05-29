LIVE! Додон принимает участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (ВИДЕО)

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В эти минуты в столице Казахстана начинается расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Напомним, что во встрече также принимают участие лидеры Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя. Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике. К подписанию был подготовлен проект совместного заявления глав государств-участников ЕАЭС. Также предполагалось, что будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.