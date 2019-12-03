Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ

Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ

Об этом шла речь на рабочей встрече президента с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили актуальную повестку стратегических отношений между нашими странами, констатировали устойчивую положительную динамику развития торгово-экономических связей. Был выражен особый интерес Республики Молдова к привлечению российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.

⁃ В ходе встречи господин Васнецов передал мне приглашение принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите Содружества Независимых государств. Оба мероприятия состоятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, где я также планирую провести ряд двусторонних встреч, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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