Додон примет участие в торжествах по случаю 10-летия избрания патриарха Кирилла

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Президент Республики Молдова Игорь Додон примет участие в торжественном акте по случаю 10-летия Поместного Собора, на котором был избран патриарх Кирилл. Мероприятие состоится сегодня, 31 января, в Государственном Кремлевском дворце.

Как пишет interfax-religion.ru, с речью на торжестве выступит президент России Владимир Путин, а также сам патриарх Кирилл, который подведет итоги прошедшего десятилетия. Наряду с Игорем Додоном гостями мероприятия станут епископат и духовенство Русской и других Православных церквей, члены правительства РФ, иностранные послы, религиозные лидеры России и стран СНГ, депутаты, общественные деятели, деятели культуры. Во время праздничного акта духовные и светские песнопения исполнит сводный хор Русской православной церкви, состоящий из 700 певчих – лучших церковных хоров России, мужских, смешанных и детских, пишет источник.

Патриарх Кирилл был избран на Московский патриарший престол 27 января 2009 года подавляющим числом голосов участников Поместного Собора, прошедшего вскоре после кончины патриарха Алексия II. 1 февраля того же года состоялась интронизация нового предстоятеля.