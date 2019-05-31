Додон примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума вместе с генсеком ООН

Президент Республики Молдова Игорь Додон удостоен чести участвовать в открытии Петербургского международного экономического форума, наряду с генсеком ООН Антониу Гутерришем и другими видными деятелями. Мероприятие пройдет 6 июня в северной столице России.
Как сообщают организаторы, в открытии также примут участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и заместитель председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Модератором встречи станет корреспондент NBC News Кир Симмонс. С приветственным словом к участникам и гостям форума обратится временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Стоит напомнить, что молдавский лидер был приглашен на мероприятие лично президентом России Владимиром Путиным в ходе беседы глав государств в Нур-Султане.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
В прошлом году форум собрал на своей площадке более 17 тысяч участников из 143 стран мира. Мероприятие посетили более 200 глав крупнейших иностранных компаний и 700 глав российских компаний.
Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 6–8 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».