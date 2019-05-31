Додон примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума вместе с генсеком ООН

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В прошлом году форум собрал на своей площадке более 17 тысяч участников из 143 стран мира. Мероприятие посетили более 200 глав крупнейших иностранных компаний и 700 глав российских компаний.