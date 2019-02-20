Додон: Приложу все усилия, чтобы школы наших городов и сел не закрывались (ВИДЕО, ФОТО)

0

В ходе поездки по стране Игорь Додон посетил гимназию имени Михаила Танасогло в селе Кирсова муниципия Комрат. В этом населенном пункте в основном живут болгары и гагаузы.

– В настоящее время в гимназии учатся 280 детей. Я ознакомился с потребностями и проблемами, с которыми сталкивается учебное заведение и педагогические кадры, и отметил, что окажу необходимую помощь для обеспечения нормального функционирования гимназии. Подтвердил, что приложу все усилия для того, чтобы учебные заведения наших городов и сёл не были закрыты, – написал президент в соцсети по итогам визита.

Кроме того, Игоря Додона приятно удивило, что жители села Кирсова переделали подвал гимназии в спортзал, чтобы и ученики, и все местные жители смогли улучшить свою физическую форму. Президент напомнил сельчанам о реализации программы развития спорта в нашей стране, в том числе о строительстве спортивных площадок в селах и районах Молдовы. Также он пожелал детям больших успехов в учебе, усердия и достижения результатов, которые бы соответствовали их ожиданиям.