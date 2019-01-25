Додон: Приложу все усилия, чтобы новые парламент и правительство были сформированы в соответствии с волей народа (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 25 января, встречу с послом Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангелой Ганнингер.

Стороны провели обмен мнениями относительно ситуации во внутренней и внешней политике страны. Глава государства подчеркнул свою открытость в вопросе интенсификации стратегического двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

– Особое внимание было уделено начавшейся сегодня в Республике Молдова предвыборной парламентской кампании. Отметил важность этого голосования для будущего нашей страны, а также интерес всех к проведению корректных, свободных и демократических выборов. Подчеркнул, что не буду участвовать в политической борьбе за депутатское кресло в парламенте, а сконцентрирую свои усилия на реализации стратегических задач страны во внутренней и внешней политике, – отметил президент.

В этом контексте Игорь Додон выразил признательность внешним партнерам, международным организациям, которые делегировали своих наблюдателей для мониторинга предвыборной кампании. Он также отметил, что приложит все усилия для того, чтобы по итогам выборов был сформирован новый парламент и правительство в строгом соответствии с волей народа Республики Молдова.