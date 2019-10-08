Додон: Приложим все усилия для защиты отечественного производителя! (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках визита в Бельцы Игорь Додон также посетил бельцкий мясокомбинат “Basarabia Nord”, одно из известнейших предприятий пищевой промышленности в Молдове. Комбинат начал работу в 1944 году с производства нескольких сортов колбасы и мяса птицы. Затем предприятие было модернизировано, увеличило объём производства, в том числе благодаря установке холодильного помещения вместительностью в три тысячи тонн.

Сегодня коллектив “Basarabia Nord” насчитывает около 350 человек, которые производят 20 тонн мясных изделий за одну смену. За последние два года предприятие зафиксировало рост доходов, с чем я и поздравил руководство и работников комбината.

– В ходе беседы с руководством предприятия была упомянута проблема отказа больших торговых сетей страны от включения местной продукции в ассортимент магазинов – от наших производителей требуют поставлять товары со скидкой 30-40%. Подчеркнул, что намерен выступить за принятие нового закона о внутренней торговле и что будут приложены все усилия для защиты отечественного производителя. Пожелал работникам и руководству дальнейших успехов, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи.