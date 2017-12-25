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Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдову осенью 2018 года (ФОТО, ВИДЕО)

Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдову осенью 2018 года (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства провел сегодня, 25 декабря, встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Беседа прошла в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Игорь Додон поздравил Святейшего Владыку с наступающим светлым праздником Рождества Христова. В рамках беседы молдавский лидер и патриарх поговорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира.

Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации. Подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная церковь – наиболее авторитетный институт молдавского общества, – написал глава государства на своей странице в соцсети. 

Игорь Додон также рассказал, что патриарх Кирилл принял его приглашение посетить Молдову с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре 2018 года. В рамках этого визита планируется посетить также и регионы Молдовы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье.

Напомним, сегодня утром Игорь Додон вылетел в Москву с двухдневным рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Завтра глава государства примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

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