Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдову осенью 2018 года (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства провел сегодня, 25 декабря, встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Беседа прошла в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Игорь Додон поздравил Святейшего Владыку с наступающим светлым праздником Рождества Христова. В рамках беседы молдавский лидер и патриарх поговорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира.

Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации. Подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная церковь – наиболее авторитетный институт молдавского общества, – написал глава государства на своей странице в соцсети.

Игорь Додон также рассказал, что патриарх Кирилл принял его приглашение посетить Молдову с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре 2018 года. В рамках этого визита планируется посетить также и регионы Молдовы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье.

Напомним, сегодня утром Игорь Додон вылетел в Москву с двухдневным рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Завтра глава государства примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.