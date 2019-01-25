Додон пригласил на празднование юбилея Молдавского княжества всех бывших президентов, спикеров и премьеров

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Молдавское княжество образовалось в 1359 году. 2019 год для нас юбилейный, мы отмечаем 660 лет, и нам есть, чем гордиться. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова”.

Дату решили отпраздновать на высоком уровне 2 февраля – именно в этот день в 1365 году в исторических документах впервые было упомянуто молдавское государство. Торжественное мероприятие по этому поводу состоится в памятном зале отремонтированного здания президентуры, где была подписана Декларация о независимости Республики Молдова.

– Мы решили пригласить всех бывших президентов: Снегура, Лучинского, Воронина, Тимофти. Мы выслали приглашения всем бывшим спикерам: Остапчуку, Лупу, Канду, Корману, Гимпу, а также всем бывшим премьер-министрам. Мы пригласили всех, в том числе депутатов первого парламента, которые подписывали Декларацию о независимости. Будет много людей: в зале около 400-500 мест. Посмотрим, кто примет приглашение, – рассказал президент.

Глава государства отметил, что вне зависимости от этого, памятную дату будут отмечать путем проведения различных мероприятий весь год.

– Мы должны напомнить народу, что у нас – богатая история, и что нам есть, кем и чем гордиться, – пояснил президент.