Додон пригласил Макрона совершить визит в Молдову

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В Мюнхене Игорь Додон провел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном дружеский обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, региональной и европейской безопасности.

– Пригласил господина Макрона посетить Молдову с официальным визитом и очень надеюсь увидеть его в нашей стране в ближайшее время, – сообщил президент на своей странице в соцсети.

Последний официальный визит президента Франции в Молдову был в сентябре 1998 года. Наша страна – полноправный участник Международной организации Франкофонии.