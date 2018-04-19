Додон пригласил Лукашенко в Молдову осенью, чтобы вместе сделать вино из молдавского винограда (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил сегодня после того, как два президента вместе засеяли молдавское поле кукурузой.

– Я приглашаю вас в мое родное село в конце сентября – начале октября, чтобы мы собрали виноград, вместе приготовили вино для того, чтобы вы поближе познакомились и с этим сегментом. Я с удовольствием покажу вам свой родной дом, свое родное село. Думаю, что вам это будет интересно, – сказал Игорь Додон.

Александр Лукашенко с удовольствием принял приглашение.

– Виноград у нас возделывают и очень много, но он не такой, как в Молдове. Поэтому я надеюсь, мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград и, если получится, я с удовольствием, по его приглашению, приеду в Молдову и мы попробуем приготовить из уже выращенного винограда сок, а потом и вино, – сказал белорусский президент.

Лукашенко также отметил, что Молдова является главным поставщиком алкогольной продукции в руководимую им страну. Наши вина, по его словам, занимают 95% белорусского рынка.

– Белорусы любят вашу продукцию, и мы с удовольствием будем покупать ее и дальше, – признался он.

Напомним, Александр Лукашенко совершает двухдневный визит в Молдову по приглашению Игоря Додона.