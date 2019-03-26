Додон пригласил лидеров ПСРМ, ДПМ и “Акум” на совместный диалог за одним столом 2 апреля (ВИДЕО, ФОТО)

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Для выхода из политического тупика по результатам прошедших 24 февраля выборов в парламент страны, президент Молдовы Игорь Додон провел во вторник, 26 марта, дискуссии с лидерами главных политических сил нового законодательного органа, у которых есть достаточное количество мандатов для создания парламентского большинства. В частности, в Государственную резиденцию по очереди были приглашены лидеры Партии социалистов, Демократической партии и блока “Акум”. Представители всех формирований откликнулись на приглашение главы государства и приняли участие в консультациях.

По завершении дискуссий Игорь Додон выступил с заявлением для прессы, в рамках которого представил свои выводы о прошедших беседах. Президент поблагодарил лидеров формирований за то, что они ответили согласием на его приглашение, в очередной раз подчеркнув, что вне зависимости от политических предпочтений, все должны уважать государственные институты нашей страны. В результате проведенных дискуссий Игорь Додон констатировал, что все три политические силы заявили о том, что не желают досрочных парламентских выборов.

– Все сказали, что они готовы к возможным досрочным выборам. Это логично: все они – большие партии. Но я увидел их готовность избежать, если это будет возможно, досрочных парламентских выборов. Я думаю, что граждане РМ ждут этого. Я увидел и почувствовал готовность этих партий избежать досрочные выборы и сформировать власть. Как – есть разные мнения. Некоторые считают, что путем создания четкого парламентского большинства, другие видят решение в создании миноритарного правительства. Но вне зависимости от возможной формы, есть желание вести диалог, и это очень важный шаг вперед от всех, которого не было до сих пор. К какой формуле в итоге придут, какая власть у нас будет – мажоритарная или миноритарная, зависит не от президента, а от дальнейших переговоров между этими партиями, – сказал он.

Глава государства также отметил, что услышал от руководства всех партий, что они готовы продвигать некоторые законопроекты и проекты решений. Они касаются социальных вопросов, борьбы с коррупцией и так далее. Президент посоветовал формированиям найти возможность пообщаться между собой, в очередной раз подчеркнув, что он не приемлет парламентского большинства, созданного из перебежчиков.

– Если будет парламентское большинство или кандидат в премьеры, выдвинутый двумя партиями, без перебежчиков, президент признает такую формулу. Если же попытаются пойти по пути, который был использован ранее – я подтвердил всем, и демократам, в том числе, что я не приемлю такого сценария. А попытка обойти институт президентства…Некоторым послам видимо нравится термин “политический винегрет” – мы не признаем такой вариант. Лучше пойдем на досрочные выборы, – добавил Додон.

Чтобы использовать результаты сегодняшнего дня, глава государства принял решение продолжить эти дискуссии, но в таком формате, который бы позволил еще больше упростить диалог между формированиями. Он пригласил всех лидеров, с которыми сегодня велась дискуссия, на совместную встречу в следующий вторник, 2 апреля, в 12 часов, в Государственной резиденции.

– Таким образом, я приглашаю Зинаиду Гречаный, Влада Плахотнюка, Майю Санду и Андрея Нэстасе, каждого с одним-двумя сопровождающими, на совместный диалог, который бы приблизил нас к решению, так долго ожидаемому гражданами Республики Молдова, – сказал Додон.

В заключение глава государства еще раз поблагодарил лидеров всех партий за то, что они ответили согласием на его приглашение, и пожелал им ответственности и мудрости в их последующих шагах. Президент объявил, что другие, более основательные выводы он озвучит в другой раз, а после встречи 2 апреля объявит о своих следующих шагах в качестве Президента Республики Молдова с целью окончательного разблокирования политической ситуации в стране.