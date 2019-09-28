Додон пригласил генсека ООН в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

Завершающая встреча у Игоря Додона в Нью-Йорке состоялась с Генеральным Секретарём Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем. Стороны обсудили повестку двусторонних отношений между Республикой Молдова и ООН.

– Выразил Организации благодарность за реализацию множества проектов первостепенной важности для нашей страны в гуманитарной, социальной, образовательной, экологической и других сферах, в том числе в приднестровском регионе. Говоря о моем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул значимость информирования международного сообщества из первых уст о взвешенной внешней политике Республики Молдова и о конституционном статусе постоянного нейтралитета, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.