Додон пригласил Алиева в Молдову: о чем беседовали главы двух государств (ВИДЕО)

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В рамках проходящего в Баку Международного форума президент Молдовы Игорь Додон провел продуктивную встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства подтвердил интерес Республики Молдова к активизации двусторонних отношений с Азербайджанской Республикой во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– В особенности подчеркнул необходимость интенсификации сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, социальной, культурной и гуманитарной сферах. В то же время выступил за продолжение политического диалога на всех уровнях, основанного на взаимном доверии, уважении и поддержке, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной беседы.

Также президент поприветствовал то, что в Республике Молдова зарегистрированы 126 предприятий с азербайджанским капиталом, и отметил наличие пока не реализованного потенциала торгово-экономической кооперации. Наша страна заинтересована в совместных инвестиционных проектах, в создании совместных предприятий, участии азербайджанских партнеров в работе Свободных экономических зон и индустриальных парков, отметил он.

– Эти и другие приоритетные направления мы условилиь детально обсудить в рамках предстоящего заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Считаю, что режим свободной торговли с Европейским союзом дает азербайджанским инвесторам возможность осуществлять переработку сырья из Азербайджана и производство товаров для экспорта на европейский рынок, – констатировал президент.

Игорь Додон поблагодарил своего азербайджанского коллегу за помощь, оказанную Республике Молдова, особенно за проекты в области культуры и образования, реализованные в Гагаузской автономии через Фонд имени Гейдара Алиева. Так, вследствие личной договоренности, достигнутой с Ильхамом Алиевым в 2017 году, в нынешнем году в Чадыр-Лунге будет открыт Центр детского творчества. Более 700 детей из региона смогут заниматься здесь музыкой и другими видами искусства. Кроме того, Додон проинформировал Алиева об основных положениях президентской стратегии проведения взвешенной внешней политики, которая предусматривает сохранение и развитие прагматических и взаимовыгодных отношений с партнерами и на Востоке, и на Западе, при соблюдении статуса постоянного нейтралитета Молдовы.

В завершение беседы он подтвердил приглашение Президенту Азербайджанской Республики посетить Республику Молдова в текущем году.