Додон: Приднестровская рыба прекрасно прижилась в пруду Кондрицы (ВИДЕО)

По завершении двусторонней встречи журналисты поинтересовались у лидера Приднестровья Вадима Красносельского, понравилась ли ему загородная резиденция молдавского президента в Кондрице.

– Прекрасная. Я люблю природу. Хороший вкус, сохранены изначальный вид здания, традиция молдавской архитектуры. Хорошая резиденция, спокойное место для принятия хороших решений, хороший воздух, – сказал он.

В свою очередь Игорь Додон обратил внимание на “изюминку”.

– В этом году в пруд, который ниже, мы впервые пустили приднестровскую рыбу. И она, кстати, неплохо здесь прижилась. Может быть, в следующем году мы ее вместе будем ловить, – отметил президент.