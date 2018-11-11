Додон – президенту Австрии: Молдова стремится к сбалансированным отношениям с Западом и Востоком на основе принципа нейтралитета (ФОТО)

«На полях» проходящего в Париже Форума мира Игорь Додон встретился с Александром ван дер Белленом, Президентом Австрийской Республики, которая председательствует в Европейском союзе во втором полугодии 2018 года.

Глава государства с удовлетворением отметил активность двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. За 26 лет дипломатических отношений Молдова и Австрия подписали 16 двусторонних соглашений в различных областях.

– Австрия посредством своего государственного Агентства по развитию много помогает Молдове в социальной и гуманитарной сфере, а также в публичном управлении – программа «Good governance». К настоящему времени в нашей стране при поддержке Австрии было реализовано более 30 проектов на сумму около 30 млн. евро. Кроме того, в Молдове действуют около 100 компаний с австрийским капиталом, чей суммарный объём составляет 27 млн. евро. По этому показателю Австрия занимает седьмое место среди стран ЕС. Молдова увеличила объём экспорта в Австрию с 27 млн. евро в 2016 году до 41 млн. в 2017-м, – отметил он.

В контексте обсуждения внешней политики Республики Молдова Игорь Додон объяснил своему австрийскому коллеге, что наша страна стремится к сбалансированным отношениям с Западом и Востоком на основе принципа нейтралитета.

– Молдове в связи с этим очень интересен опыт Австрии, которая с 50-х годов прошлого века является нейтральным государством, не вступающим ни в какие военные блоки, – добавил президент.

Напомним, что по приглашению Президента Франции Эмманюэля Макрона Игорь Додон находится с визитом в Париже, где принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны.