Додон: Президент, премьер-министр и парламентское большинство решительно настроены на реализацию коренных реформ в стране (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с делегацией Европейского Парламента во главе с вице-спикером, представительницей Финляндии Хейди Хаутала. Во встрече также принимал участие глава Делегации Европейского союза в Кишиневе Петер Михалко.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за признание новой легитимной власти в Республике Молдова, за постоянную и активную политическую поддержку нашей страны в вопросе реализации подписанных соглашений и осуществления реформ, а также за беспрецедентную финансовую помощь Молдове.

– Заверил представителей Европейского Парламента в том, что администрация президента в тесном взаимодействии с правительством и парламентским большинством сохранят приверженность документам, подписанным с западными партнерами и в первую очередь с Европейским союзом. Подчеркнул, что все эти соглашения останутся в силе и будут реализованы, – отметил президент на своей странице в соцсети.

В этом же контексте глава государства отметил объективную необходимость проведения подлинных, а не «декоративных» реформ, поскольку подавляющее большинство населения Молдовы, поддерживая новую власть, ждет от нее перемен к лучшему. Игорь Додон подчеркнул в связи с этим, что президент, премьер-министр и парламентское большинство решительно настроены на реализацию коренных реформ в стране.

– Добавил также, что широкая поддержка новой власти нашими согражданами и большая помощь со стороны ключевых внешних партнеров Республики Молдова на Западе и Востоке – отличный шанс на развитие страны, и мы обязаны им воспользоваться, – подытожил он.