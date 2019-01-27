Додон: Преступления, подобные Холокосту, не должны больше повториться (ФОТО)

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Сегодня, по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, президент Молдовы Игорь Додон принял участие в церемонии поминовения 6 миллионов евреев, уничтоженных в годы Второй Мировой войны, среди которых 350 тысяч были убиты на территории Молдовы.

74 года назад советские войска освободили лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим), где нацисты жестоко истребили миллионы людей, а этот день – 27 января – решением ООН был объявлен Международным днем памяти жертв преступлений геноцида. Трагедия Холокоста стала символом трагедии и боли, невиданной жестокости и полного презрения к человеческой жизни, отметил глава государства.

– Уважая память, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны больше повториться. Это наш общий долг и, без преувеличения, сама важная и актуальная задача мирового сообщества, – подчеркнул Игорь Додон.

Президент с сожалением заметил, что мы и сегодня сталкиваемся с попытками разделить общество по национальному, расовому и религиозному признаку, с проявлениями антисемитизма, русофобии, агрессивного отношения к другим народам, культурам и традициям. Мы обязаны устранять эти угрозы, совместно защищать мир и свободу людей, право государства и народов на выбор своего пути развития, сказал он.

Игорь Додон также напомнил, что во время визита в Государство Израиль в декабре 2018 года он получил многочисленные обращения со стороны евреев-уроженцев Молдовы, которые попросили помочь в благоустройстве территории еврейского кладбища в Бельцах, и приложит усилия для выполнения этих работ. Кроме того, Администрация Президента окажет полную поддержку в строительстве Музея истории евреев Молдовы, заверил он.

– В то же время я в качестве президента страны в скором времени выдвину ряд законодательных инициатив о полном запрете пропаганды фашизма в Республике Молдова и привлечении к ответственности тех лиц, которые продвигают такие идеи, – отметил глава государства.