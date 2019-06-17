Додон предупреждает чиновников: Либо работа на благо страны, либо уход в политическое небытие

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Каждый государственный служащий, каждый правительственный чиновник должен думать не о предстоящих выборах, а о следующих поколениях. В противном случае у него есть только один путь: лист бумаги, ручка и прошение об отставке. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в своем обращении ко всем гражданам Молдовы.

– Больше ни один из чиновников не может рассчитывать на покровительство родственников, нанашей, кумэтров или односельчан. Либо работа на благо страны, либо уход в политическое небытие, – отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что “наша первоочередная задача на сегодняшний момент – добиться кардинальных изменений во всех секторах – юстиции, экономики, социальной сферы”.

– Граждане нашей страны должны знать, что больше в их стране не будут открывать уголовные дела по звонку от какого-то партийного босса или высокопоставленного чиновника. Предприниматели должны быть уверены, что больше не будет сфабрикованных уголовных дел с целью захвата бизнеса или уничтожения конкурента, – подчеркнул президент.