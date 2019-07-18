Додон: Представители Генпрокуратуры могут в ближайшее время запросить о снятии иммунитета с депутатов, фигурирующих в отчете Кролл-2

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Высший совет безопасности рассмотрел на сегодняшнем заседании действия уполномоченных лиц, связанные с девальвацией банковской системы, расследованием банковской кражи и отчетом Кролл-2. По этому поводу были заслушаны руководство Национального банка и Генпрокуратуры, в том числе врио генпрокурора.

Как рассказал глава государства по итогам заседания, Генпрокуратура начала мероприятия по наложению ареста на имущество тех лиц, чьи имена фигурируют в отчете Кролл-2, о чем ранее сообщалось, в том числе, и в прессе.

– Нас проинформировали о том, что в случае, если Генпрокуратура будет обладать необходимой информацией для снятия иммунитета с некоторых депутатов, представители ведомства могут прийти в ближайшее время в парламент с этой инициативой. На этом этапе возбужден ряд уголовных дел. Нацбанк находится в постоянном контакте с Генпрокуратурой и с компанией Кролл, – сказал он.

Президент также отметил, что ни одна из заслушанных сегодня структур не смогла подтвердить правдивость появившихся в прессе якобы приложений к этому отчету. В данной связи глава государства потребовал, чтобы те, кто обладает или обладал данными документами в полном объеме и со всеми приложениями, подтвердили или опровергли появившуюся в СМИ информацию, а также, чтобы параллельно было проведено расследование, откуда появились эти данные.