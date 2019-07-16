Додон представит руководству «Газпрома» кандидата на пост главы «Молдовагаз»

Додон представит руководству «Газпрома» кандидата на пост главы «Молдовагаз»

Об этом президент заявил в интервью агентству ТАСС.

В ходе визита (в Москву – прим. ред.) я намерен представить руководству «Газпрома» кандидата на пост главы совместного российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Вадима Чебана, который ранее занимался энергетикой в Министерстве экономики, был заместителем главы Гагаузской автономии. Он и займется решением этих (существующих на предприятии – прим. ред.) проблем, – отметил Додон.

Напомним, глава государства сегодня провёл встречу с Вадимом Чебаном и с министром экономики Вадимом Брынзаном.

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