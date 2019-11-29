Додон представил Стояногло прокурорскому корпусу и озвучил 5 предложений для его деятельности (ФОТО, ВИДЕО)

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После того, как этим утром Игорь Додон подписал Указ о назначении Александра Стояногло на должность генерального прокурора после получения единогласного положительного заключения от Высшего совета прокуроров, президент представил его прокурорскому корпусу.

Глава государства пожелал Стояногло успехов в выполнении непростой миссии, возложенной на одно из важнейших в стране ведомств. Он озвучил в беседе с генеральным прокурором пять предложений, которыми, как Игорь Додон полагает, ему было бы хорошо руководствоваться в своей дальнейшей деятельности.

Это: – Искоренение коррупции из системы,

– Недопущение политического вмешательства в работу ведомства,

– Успешное расследование резонансных дел,

– Недопущение вмешательства в работу внешнего фактора, будь то с Запада или Востока,

– Создание команды профессиональных и неподкупных прокуроров с опытом работы в этой сфере.

Президент также подчеркнул, что, как прокуроры, так и общество ждут конкретных результатов от расследования кражи из банковской системы, раскрытия коррупционных схем и привлечения виновных к ответственности. Игорь Додон выразил надежду на то, что с назначением генерального прокурора надзорный орган станет действительно профессиональным, руководствуясь строгим соблюдением законодательства. Глава государства также заверил всех, что профессионализм, неподкупность и деятельность на основе соблюдения законов будут высоко оценены и полностью поддержаны действующей властью.