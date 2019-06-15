Додон представил командованию Нацармии нового министра обороны (ВИДЕО)

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В субботу Президент Республики Молдова Игорь Додон представил командованию Национальной армии нового министра обороны, Павла Войку. Глава государства выразил уверенность в том, что, начиная с сегодняшнего дня, сотрудничество между ним, как Верховным главнокомандующим, и Министерством обороны вернется в нормальное русло.

– Хочу вас всех поздравить. В первую очередь, нового министра, а также всех вас, и в вашем лице всех сотрудников Министерства обороны, Национальной армии, с этим событием. Республика Молдова – нейтральное государство, но мы должны обеспечивать эффективность наших вооруженных сил. Хочу пообещать вам, что у вас будет полная поддержка от меня, как от президента, как от Верховного главнокомандующего, и полная поддержка от парламентского большинства и нового Правительства Республики Молдова, – отметил глава государства.

Глава государства добавил, что Министерство обороны всегда было аполитичным, и так должно быть и далее. Задача нового министра – наладить хорошее сотрудничество между всеми, уверен Додон.

– В качестве президента за 2,5 года я никого в президентуре не заставлял заниматься политикой и никого не уволил. Господин министр, прошу вас это учесть. Нас не интересуют политические предпочтения, нас интересует то, чтобы вы были на страже интересов и Конституции РМ. Я знаю, что вы профессионалы. Я знаю, что вам нужна дополнительная поддержка. К сожалению, эти 2,5 года у нас с вами не было особого сотрудничества. Я был в этом зале всего раз. Обещаю, что теперь у нас будет возможность общаться чаще. Когда господин министр посчитает необходимым, я буду здесь, чтобы обсуждать проблемы, решения, буду выслушивать все ваши предложения, и я твердо уверен, что мы найдем точки соприкосновения и вместе будем идти дальше. Хочу пожелать вам стойкости, и у нас все получится. Успехов и знайте, что у вас появился министр, которые будет учитывать ваше мнение, – сказал президент.

В свою очередь новый министр пообещал посвятить свою деятельность служению Конституции, а также защите главных для нашей страны ценностей.

– Уверен, что вместе с вами нам удастся сохранить мир, спокойствие, целостность, суверенитет и независимость Республики Молдова. И да поможет нам Бог! – отметил Павел Войку.