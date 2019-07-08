Додон представил командному составу нового начальника Главного штаба

Додон представил командному составу нового начальника Главного штаба

В качестве Верховного главнокомандующего вооруженными силами президент Молдовы Игорь Додон принял сегодня участие в торжественной церемонии в Министерстве обороны, где представил командному составу нового начальника Главного штаба, командующего Национальной армией, бригадного генерала Игоря Горгана.

– Поздравил его по этому случаю и пожелал успехов на ответственной должности. Отметил, что генерал Горган имеет богатый опыт службы в Национальной армии. При этом напомнил команде Министерства обороны о том, что при назначении Павла Войку на должность главы ведомства я обещал выдвигать на такие посты лишь политически не ангажированных профессионалов, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Кроме того, Игорь Додон с удовлетворением отметил тот факт, что офицеры ведомства эффективно работают с министром Войку, в связи с чем он выразил надежду на то, что такое же эффективное взаимодействие будет и с генералом Игорем Горганом.

– Твердо убежден в том, что команда профессионалов способна обеспечить продуктивную работу Министерства с целью защиты нашей страны и выполнения основных задач, поставленных перед Национальной армией, – подытожил президент. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md