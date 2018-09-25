Додон предсказал катастрофу в системе здравоохранения (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о своих беседах с молдавскими врачами в последние дни.

Он отметил, что большинство медработников высказываются категорически против назначения Сильвии Раду министром здравоохранения. По их мнению, недопустимо назначение на этот пост человека, не являющегося специалистом в данной области. Кроме того, президент рассказал о настоящей проблеме в сфере медицины.

– Мне поступила информация, что несколько тысяч медработников написали заявления об увольнении из больниц. Если это произойдет, то произойдет катастрофа, – сказал Додон.

Он также предположил, что все это делается для лоббирования частных клиник, чтобы граждане страны чаще обращались туда. Также туда уходят и медработники, уволившиеся из госсектора.

– Всё чаще и чаще нашим гражданам, приходящим с полисом, говорят, чтобы они шли в частные клиники, говоря, что там выше качество услуг. Возможно, они хотят передать всю медицину в частные руки, но это никуда не годится, потому что медицина, как и образование, должны оплачиваться государством, это его социальные функции. Государство должно делать все возможное и полностью покрывать расходы граждан на эти услуги, – подчеркнул глава государства.

Игорь Додон отметил, что если бы он подписал указы о назначении этих министров, граждане страны попросту не поняли бы его.

Напомним, ранее депутат от Партии социалистов Владимир Односталко заявил, что если Раду станет главой минздрава, то граждан Молдовы ждут рост цен и “оптимизация расходов” в области медицины.