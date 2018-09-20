Додон – председателю парламента Дании: Молдова заинтересована в прямых инвестициях из вашей страны

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем парламента Королевства Дания Пиа Кьерсгор, которая находится в Республике Молдова с официальным визитом.

Как отметил глава государства на своей странице в соцсети, в рамках беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений. В частности, было отмечено, что дипломатические отношения между Молдовой и Данией были установлены в 1992 году, и на высшем политическом уровне диалог продвигается успешно.

В то же время в торгово-экономических связях показатели достаточно скромны: за первое полугодие текущего года товарооборот составил всего 7 млн. долларов, но демонстрирует рост по сравнению с двумя предыдущими годами. Молдова при этом заинтересована в прямых инвестициях из Дании, добавил Додон.

– В ходе беседы затронули также вопросы внутренней политики Молдовы в контексте предстоящих парламентских выборов. Что касается внешней политики нашей страны, я подчеркнул, что Молдове нужно выстраивать сбалансированные взаимовыгодные отношения как с Западом, так и Востоком, – подытожил президент по итогам проведенной встречи.