Додон предложил ввести комендантский час ночью (ВИДЕО)

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Глава государства предлагает комиссии по ЧС рассмотреть возможность введения комендантского часа. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы.



– Какой будет промежуток – с 22.00 до 06.00 или 23.00 до 05.00 – сегодня вместе с полицией решит комиссия по ЧС. Но мы считаем, что это крайне необходимая и важная мера, – сказал он.

Игорь Додон призвал граждан к пониманию и подчеркнул, что во многих странах ограничения еще более жесткие и предполагают запрет на выход из дома даже в дневное время суток.

– Только благодаря принятым ранее ограничительным мерам нам удалось справиться с ситуацией. Если мы хотим быстрее выйти из этого кризиса, прошу всех проявить понимание и выдержку. Мы в любом случае выйдем из этого кризиса, но мы все хотим, чтобы это произошло как можно скорее, – заявил он.

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