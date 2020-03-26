Додон предложил ввести комендантский час ночью (ВИДЕО)

Додон предложил ввести комендантский час ночью (ВИДЕО)

Глава государства предлагает комиссии по ЧС рассмотреть возможность введения комендантского часа. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы. 

– Какой будет промежуток – с 22.00 до 06.00 или 23.00 до 05.00 – сегодня вместе с полицией решит комиссия по ЧС. Но мы считаем, что это крайне необходимая и важная мера, – сказал он. 

Игорь Додон призвал граждан к пониманию и подчеркнул, что во многих странах ограничения еще более жесткие и предполагают запрет на выход из дома даже в дневное время суток.

– Только благодаря принятым ранее ограничительным мерам нам удалось справиться с ситуацией. Если мы хотим быстрее выйти из этого кризиса, прошу всех проявить понимание и выдержку. Мы в любом случае выйдем из этого кризиса, но мы все хотим, чтобы это произошло как можно скорее, – заявил он

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