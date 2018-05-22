Додон предложил проводить гей-парады в здании правительства (ВИДЕО)

Глава государства выразил возмущение тем фактом, что на днях ради десятков участников ЛГБТ-шествия был перекрыт Кишинев, а полиция запугивала противников марша.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках проведенного сегодня брифинга для прессы, посвященного предстоящему в Кишиневе Всемирному конгрессу семьи.

– Хочу с сожалением отметить продвижение на протяжении последних лет властями страны и парламентского большинства чуждым нам законопроектов и ценностей. Я имею в виду и марши, которые проходят в Кишиневе последние годы. Осуждаю действия властей и полиции, которая недавно предприняла действия по запугиванию в отношении тех, кто протестовал против этих маршей. Если хотите защищать их, правительство могло организовать этот марш в своем здании, чтобы не перекрывать весь Кишинев. Из-за нескольких десятков человек перекрыли весь Кишинев. Хотите организовывать подобные марши – у вас пока еще есть здание правительства, можете прогулять их по этажам, но не блокировать весь Кишинев и не бояться, что вас окропят святой водой, – сказал он.

Глава государства также отметил, что “мы открыты к сотрудничеству со всеми – и с Востоком, и с Западом, но не пытайтесь навязывать нам, молдаванам, чуждые ценности”.