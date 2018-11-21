Додон предложил в Госдуме подписать Декларацию о стратегическом партнёрстве Молдовы и России и создать Совместный комитет стран

Сегодня мы особо ощущаем потребность и в активизации межпарламентского сотрудничества. Созданная в парламенте Молдовы депутатская группа дружбы с Российской Федерацией под руководством председателя Партии социалистов Зинаиды Петровны Гречаный является самой многочисленной. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках выступления в Государственной Думе РФ.

Игорь Додон с сожалением отметил, что руководство и большинство депутатов нынешнего состава молдавского парламента искусственно сдерживают развитие имеющегося потенциала. В Кишиневе еще не все поняли, что нельзя ставить национальные интересы страны в зависимость от ложных сиюминутных идеологических и узкопартийных интересов, сказал он.

Полноценное восстановление межпарламентского диалога, а также возобновление работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и России придадут значимый импульс для выстраивания стратегического партнёрства между нашими странами. Эти и другие задачи, уверен президент, войдут в число первоочередных для нового парламента и правительства Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам будущих парламентских выборов, проведение которых намечено на 24 февраля 2019 года, а совокупность усилий президента, парламента и правительства Молдовы станет залогом крепкого и успешного стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

– Я, как президент Молдовы, убеждён в необходимости твёрдо идти по пути укрепления экономических связей между нашими странами, которые закладывают прочную основу для успешного политического диалога и стратегического партнёрства между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Для наполнения конкретным содержанием политики молдо-российского стратегического партнёрства в определённой перспективе считаю целесообразным подготовить и подписать совместную Декларацию о стратегическом партнёрстве и создать Совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера, – сказал глава государства.