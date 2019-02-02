Додон предложил создать в Кишиневе Аллею господарей РМ и учредить праздник национального примирения

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Об этом глава государства заявил во время выступления на торжественной церемонии по случаю 660-летия становления Молдавского государства.

Президент, в частности, предложил установить, наконец, в Кишиневе величественный памятник господарю и ученому Дмитрию Кантемиру – выдающейся личности Молдовы, Румынии, России, Турции, а также в целом создать Аллею господарей РМ.

Кроме того, Игорь Додон выразил надежду на то, что «придет время, когда и мы, как это сделали французы и русские, учредим праздник национального примирения; поймем, что, независимо от наших политических, идеологических взглядов, у всех нас одна Родина, одна страна – Молдова».