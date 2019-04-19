Додон предложил Санду и Нэстасе надеть георгиевские ленточки и пройти Маршем Победы

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До 12 мая политическая ситуация в Республике Молдова не разрешится. Так считает президент страны Игорь Додон.

Об этом глава государства заявил в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

– У нас Пасха, Родительский день, у нас 9 Мая – День Победы. Кстати, пусть выходят, как патриоты, на День Победы, наденут ленточку георгиевскую и пусть шагают рядом с нами, раз они хотят с нами править в этой стране. А после 12-13 мая – посмотрим, – сказал он.

Напомним, ранее Игорь Додон отправил Майю Санду и Андрея Нэстасе помолиться в церкви и покрасить яйца в красный цвет.