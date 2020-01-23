Додон предложил президенту Болгарии провести совместное заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

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В Израиле, в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста, президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым. Стороны пришли к единому мнению о необходимости активизации двусторонних торгово-экономических связей при наличии нереализованного потенциала. Было отмечено, что объем товарооборота в январе-ноябре 2019 года составил около 107 млн долларов США.

В этом же контексте Игорь Додон выступил за привлечение инвестиций в экономику Республики Молдова и проведение в ближайшее время заседания молдавско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, предыдущее заседание которой прошло в марте 2016 года в Софии.

– Дал высокую оценку молдавско-болгарским отношениям, которые продолжают укрепляться на протяжении многих лет как на двустороннем уровне, так и в рамках регионального и международного сотрудничества. Отметил, что между нашими странами подписано около 50 двусторонних соглашений в большинстве сфер, представляющих взаимный интерес, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Кроме этого, президент Молдовы подчеркнул интерес нашей страны к активизации политического диалога и проведению обмена визитами на высоком уровне. В этом контексте он подтвердил ранее направленное президенту Радеву приглашение посетить Республику Молдова весной нынешнего года. В рамках этого визита президенты совершат совместную поездку в Тараклийский район.

– Поблагодарил болгарское руководство за финансовую, гуманитарную и техническую помощь, оказываемую Республике Молдова, особенно Тараклийскому району. Подчеркнул значительную роль, которую играет 52-тысячная болгарская община страны в контексте молдавско-болгарского партнерства, – отметил Додон.