Додон предложил документально закрепить уважение НАТО к нейтралитету Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 8 декабря, встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, которая приехала в нашу страну для участия в открытии бюро связи Североатлантического альянса.

Стороны обменялись мнениями о текущей политической ситуации регионе, о дальнейшем взаимодействии между Молдовой и НАТО. Глава государства обозначил подходы к выстраиванию отношений с НАТО: соблюдение принципа неприкосновенности международно признанных границ Республики Молдова, уважение конституционного статуса постоянного нейтралитета Молдовы, уважение взаимных интересов в рамках диалога, участие Молдовы в миротворческих операциях должно проходить под эгидой ООН.

Напомнил Игорь Додон и о ряде устных заявлений руководства НАТО, что данный военно-политический блок с уважением относится к конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова. Глава государства предложил закрепить данные заявления в согласованном политическом документе. В этом контексте стороны договорились о проведении в ближайшее время консультаций на уровне экспертов по данной тематике. Наша принципиальная позиция состоит в том, что Республика Молдова в своих отношениях, как с НАТО, так и с ОДКБ, должна основываться исключительно на своём нейтральном статусе, отметил президент.

Обратил внимание глава государства и на поспешность открытия центра связи НАТО в Молдове, что может иметь очень серьёзные негативные последствия.

— Это значительно осложнит наши усилия по разрешению приднестровского конфликта. Правительству и парламентскому большинству, прежде всего, необходимо прилагать усилия, которые будут направлены на минимизацию внутриполитического противостояния, а не создавать дополнительную напряжённость в среде молдавского общества. Открытие центра связи НАТО в Кишиневе не соответствует духу постановления действующего парламента от 31 марта 2016 года «Об утверждении Декларации Парламента Республики Молдова о принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова», — сказал он.

Также глава государства проинформировал чиновника НАТО о намерении провести под эгидой президента Республики Молдова, в первой половине 2018 года, Международную конференцию на тему «Постоянный нейтралитет Молдовы – фактор стабильности и развития или новый вызов в отношениях между Востоком и Западом» и пригласил представителей НАТО принять в ней участие.

— В заключение беседы подчеркнул, что мы открыты для консультаций со структурами НАТО, в том числе на неформальном уровне, которые могут быть востребованы для развития наших отношений, которые в то же время не будут иметь двойственный характер с точки зрения соблюдения Конституции нашей страны, — написал на своей странице в соцсети президент.