Додон предлагает вернуться к практике еженедельных планерок в формате президент – премьер – спикер (ВИДЕО)

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На них будут приглашать прессу, а по завершении граждан будут информировать о приоритетах и задачах руководства страны на неделю.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках спецвыпуска на телеканале НТВ Молдова.

– Я предложил, чтобы мы каждый понедельник собирались, обозначали повестку на текущую неделю: один раз – в президентуре, один раз – в парламенте, один раз – в правительстве, и так далее, чтобы не думал кто-то, что кто-то выше, кто-то ниже. Будем приглашать прессу. К примеру, в 8 утра в понедельник собирается руководство страны для того, чтобы обозначить повестку и выйти к прессе и сказать о том, что на этой неделе у нас такие приоритеты, такие проблемы, кто-то будет выезжать в какую-то командировку туда, с какими задачами. Пресса пусть знает, пусть задает вопросы, если их интересует что-то. Поэтому, я думаю, что со следующей недели мы введём такую практику, и это будет правильно, чтобы люди были в курсе. Может, начнём сразу с парламента. Почему? Потому что все говорят, что парламентская страна, не президентская. Может, с парламента начнём, может, с правительства, а, может, с президентуры. Посмотрим, – сказал он.