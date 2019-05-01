Додон: “Правые” еще не “созрели” до уровня совершеннолетия

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У Партии социалистов есть профессионалы, которые не раз справлялись с любой задачей. У ПСРМ – самая большая фракция в парламенте и должность Президента РМ. Всем этим нужно грамотно распорядиться в интересах народа. Об этом Игорь Додон заявил в рамках выступления на первомайском митинге социалистов.

– Мы, как самая большая оппозиционная партия, предложили правым, другой оппозиционной партии, создать крепкое коалиционное правительство и большинство. К сожалению, правые еще не созрели до уровня совершеннолетия, которое есть у некоторых их европейских партнеров. У них есть еще месяц – может, созреют, когда черешня появится или клубника. Хотя у меня есть очень большие сомнения, что они смогут подняться на уровень политической ответственности и отложить в сторону свои амбиции. Нам нечего делить. Народ один. И те, которые голосовали за нас, и кто голосовал за других, – все мы хотим мира и стабильности у нас, в нашей стране. Я призываю всех найти в себе мужество и сделать этот шаг. Мы, как ответственная партия, сделали этот шаг. Пора закончить все эти геополитические войны, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что Российская Федерация является стратегическим партнером Молдовы и поприветствовал присутствие на мероприятии представителей “Единой России” и “Справедливой России”. В то же время Додон добавил, что РМ должна дружить со всеми, исходя из своих национальных интересов.

– Только так мы добьемся улучшения жизни для нашего народа, и нас будут уважать и на Западе, и на Востоке. Наш народ этого достоин, и я уверен, что мы этого добьемся. А если не получится в этом парламенте, в этом составе, с поднятой головой мы пойдем и объясним нашим гражданам, из-за кого мы дошли до досрочных парламентских выборов, и мы на них победим, я в этом уверен, – добавил он.