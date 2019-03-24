Додон: Православная вера – сокровище, доставшееся нам в наследство от предков (ФОТО)

Додон: Православная вера – сокровище, доставшееся нам в наследство от предков (ФОТО)

Сегодня, во второе воскресенье Великого поста, в день Святого Иерарха Григория Паламы, Игорь Додон вместе с супругой Галиной посетил женский монастырь «Святые мироносицы Марта и Мария» в селе Хаджимус Каушанского района. На своей странице в соцсети глава государства отметил, что получил особое удовольствие от пребывания и общения с верующими и местными матушками. Додона впечатлила красота этого места и то, как заботятся о монашеской обители.

– Убежден, что наша православная вера – это одна из основ государственности Республики Молдова и залог процветания нашей страны; это сокровище, доставшееся нам в наследство от предков. Желаю всем нашим гражданам мира и душевного спокойствия, а всем постящимся – крепости духа, – написал он.

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