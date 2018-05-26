Додон: Православие – живая нить, которая продолжает связывать народы Молдовы и России (ФОТО)

По приглашению епископа Троицкого Панкратия, настоятеля Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, глава государства находится с визитом на острове Валаам, расположенном на Ладожском озере.

Эта жемчужина русского Православия, которую называют “Северным Афоном”, связана и с нашей страной: там закончил свой жизненный путь преподобный Антипа Валаамский – уроженец Молдовы, отметил на своей странице в соцсети президент.

– Православие – живая нить, которая продолжает связывать наши народы узами духовного родства, – уверен он.