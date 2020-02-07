Додон: Правительство Санду в интересах иностранных корпораций отозвало закон о поддержке местных производителей (ВИДЕО)

Додон: Правительство Санду в интересах иностранных корпораций отозвало закон о поддержке местных производителей (ВИДЕО)

Местным производителям – особая поддержка. Глава государства считает, что как минимум 50% товаров на полках магазинов должны быть отечественного происхождения. В данной связи на этой неделе уже были предприняты меры для продвижения молдавской продукции на внутреннем рынке. О них Игорь Додон рассказал в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. 

– Например, правительство на этой неделе вернуло в парламент на рассмотрение Закон о внутренней торговле. Он предполагает, что 50% товаров должно быть отечественного производства. Я говорю о товарах, которые продаются в магазинах и супермаркетах. Этот закон уже вернули в парламент. Отозвал его министр экономики из правительства Майи Санду. А знаете почему? Потому что в интересах больших торговых сетей было не допустить молдавские товары на полки. Это иностранные сети с иностранными товарами. Я говорил с нашими производителями. По их словам, попасть в супермаркет – не буду называть, чтобы не делать рекламу, – невозможно. Просят снизить цену на 20-30%, чтобы принять товары на полки, и нужно ещё платить комиссию. Мы будем всё это регулировать с помощью закона, – сказал он.

Глава государства подчеркнул: бывшее правительство Майи Санду отозвало Закон о внутренней торговли в интересах иностранных корпораций. Действующий же кабмин в интересах отечественных производителей вернул его на этой неделе в парламент на рассмотрение.

– Хочу посмотреть на умников из оппозиции, которые хотели сделать на этом пиар. Пусть объяснят, почему их министр отозвал закон, и посмотрим, как они проголосуют. Вместе с социалистами и другими должно быть сто голосов в парламенте. Если нет, посмотрим, какие вы балаболы. Время покажет, – добавил он. 

Игорь Додон также отметил, что действующая власть хочет вернуться к прежней практике, которую отменили проевропейские альянсы последних десяти лет. Речь идет о том, чтобы в процессе госзакупок отечественные производители имели бы ценовое преимущество, что стало бы дополнительной мотивацией для них.

Глава государства также призвал всех граждан отдавать предпочтение молдавским продуктам питания.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md