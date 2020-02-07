Додон: Правительство Санду в интересах иностранных корпораций отозвало закон о поддержке местных производителей (ВИДЕО)

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Местным производителям – особая поддержка. Глава государства считает, что как минимум 50% товаров на полках магазинов должны быть отечественного происхождения. В данной связи на этой неделе уже были предприняты меры для продвижения молдавской продукции на внутреннем рынке. О них Игорь Додон рассказал в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.

– Например, правительство на этой неделе вернуло в парламент на рассмотрение Закон о внутренней торговле. Он предполагает, что 50% товаров должно быть отечественного производства. Я говорю о товарах, которые продаются в магазинах и супермаркетах. Этот закон уже вернули в парламент. Отозвал его министр экономики из правительства Майи Санду. А знаете почему? Потому что в интересах больших торговых сетей было не допустить молдавские товары на полки. Это иностранные сети с иностранными товарами. Я говорил с нашими производителями. По их словам, попасть в супермаркет – не буду называть, чтобы не делать рекламу, – невозможно. Просят снизить цену на 20-30%, чтобы принять товары на полки, и нужно ещё платить комиссию. Мы будем всё это регулировать с помощью закона, – сказал он.

Глава государства подчеркнул: бывшее правительство Майи Санду отозвало Закон о внутренней торговли в интересах иностранных корпораций. Действующий же кабмин в интересах отечественных производителей вернул его на этой неделе в парламент на рассмотрение.

– Хочу посмотреть на умников из оппозиции, которые хотели сделать на этом пиар. Пусть объяснят, почему их министр отозвал закон, и посмотрим, как они проголосуют. Вместе с социалистами и другими должно быть сто голосов в парламенте. Если нет, посмотрим, какие вы балаболы. Время покажет, – добавил он.

Игорь Додон также отметил, что действующая власть хочет вернуться к прежней практике, которую отменили проевропейские альянсы последних десяти лет. Речь идет о том, чтобы в процессе госзакупок отечественные производители имели бы ценовое преимущество, что стало бы дополнительной мотивацией для них.

Глава государства также призвал всех граждан отдавать предпочтение молдавским продуктам питания.