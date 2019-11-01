Додон: Правительство Санду поступает, как Плахотнюк, отменяя правила игры во время самой игры (ВИДЕО)

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Правительство Майи Санду поступает, как Владимир Плахотнюк, который менял правила игры во время самой игры, когда что-то шло не так, как он задумал. Так считает президент Игорь Додон. В интервью радиостанции “Свободная Европа” глава государства прокомментировал ситуацию вокруг конкурса на пост генерального прокурора.

В частности, Додон отметил, что когда речь зашла об отборе кандидата на пост генерального прокурора, блок “АКУМ” настоял на создании так называемого “фильтра” при Министерстве юстиции, и Игорь Додон согласился на это, несмотря на то, что подобное не предусмотрено Конституцией. Президент не стал возражать и по поводу состава комиссии – в нее вошли те люди, которых посчитало нужным включить правительство. Однако сейчас, когда конкурс состоялся и этой самой комиссией были отобраны 4 кандидата, “АКУМ” вдруг поставил под сомнение эти результаты, а Минюст объявил о намерении пересмотра итогов. Глава государства возмущен таким подходом.

– Знаете, что мне это напоминает? Плахотнюка, который менял правила игры во время самой игры. Если Плахотнюку не нравилось то, что получалось, он менял правила. Так это что, новое правительство заимствует “лучшие практики” Плахотнюка и если не нравится кандидат, который выиграл конкурс, нужно этот конкурс аннулировать? Тогда чем это правительство лучше прошлого? – вопрошает Додон.

Вместе с тем Игорь Додон отметил, что не считает, что у кого-либо есть шанс подчинить себе Генеральную прокуратуру. Глава государства подчеркнул, что политики, которые полагали, что это возможно, были жестко наказаны общественностью. Игорь Додон призывает и других не повторять эту ошибку и не наступать на те же “грабли”.