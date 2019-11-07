Додон: Правительство Санду по собственной воле попало в политический цугцванг

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Президент Молдовы Игорь Додон на 90% уверен, что правительство Майи Санду падёт. Об этом он заявил в эфире частного телеканала.

– Я не могу вам сказать сегодня, падет правительство или нет. Я могу вам сказать то, что я сказал послам. Я представил им все сценарии и сказал, что, сценарий падения правительства я оцениваю на сегодня на 80%. Это было в 13.00, а сейчас я даю 90%, что правительство падет. Если бы она отозвала свою инициативу о взятии ответственности, мы бы сели и всё обсудили. Не понравился им тот конкурс, организовали бы другой. Но шаг, который сделала лидер партии “Действие и солидарность”, – это шаг к разрыву коалиции, – заявил глава государства.

Игорь Додон надеется, что выход из сложившейся ситуации всё же будет найден. Он напомнил, что социалисты пригласили Майю Санду завтра в 09.00 на заседание фракции ПСРМ. По информации президента, Санду согласилась и придет. В то же время глава государства, как и обещал, намерен провести также завтра дискуссии с депутатами – фракциями ПСРМ и партий, входящих в блок “АКУМ”. Если же Санду не передумает, социалисты намерены зарегистрировать инициативу по отставке правительства, которая будет рассмотрена уже на следующей неделе.

– Правительство Майи Санду по собственной воле попало в политический цугцванг. Их никто не провоцировал, – добавил президент.