Додон: Правительство Кику всего за 6 дней проявило больше открытости к гражданам, чем правительство Санду за 5 месяцев (ВИДЕО)

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Правительство под руководством Иона Кику работает меньше недели, но за эти дни состоялось уже два визита премьер-министра в территории, а сегодня глава кабинета министров совершил визит и в Москву – первый за последние 7 лет. В то же время пятницу он отправится и в Лондон, где примет участие в инвестиционном форуме. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил президент Игорь Додон.

– И давайте попробуем сравнить. Я не помню, чтобы прежнее правительство за 5 месяцев на уровне премьер-министра, на уровне министров поехало больше, чем в 2-3 района. Это на протяжении 5 месяцев, а тут 6 дней. Когда назначалось правительство, я попросил, и я сказал, что буду следить за тем, чтобы они были ближе к людям. И я рад, что прошло всего 6 дней, и мы уже видим, что они более открыты к гражданам РМ, чем предыдущее правительство, – сказал он.