Додон: “Правительство Гарварда” упустило бы ситуацию из-под контроля в первую же неделю (ВИДЕО)

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Правительству Иона Кику не повезло оказаться в такой сложной ситуации, однако всей стране повезло, что в этой сложной ситуации у власти оказался именно этот кабинет министров, а не прежний. При другом сценарии было бы гораздо труднее. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– Как человек, который принимал присягу у обоих правительств, положа руку на сердце, могу вам сказать, что нам всем повезло, что у нас именно такое правительство, а не то, что было до ноября. Потому что с так называемыми “дипломами Гарварда” они упустили бы ситуацию из-под контроля в первую же неделю. Сегодня же у нас есть команда, которая сотрудничает и с президентом – хоть некоторым и не нравится, что президент вмешивается, но я буду делать это и дальше – и которая справляется с ситуацией, – сказал он.

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