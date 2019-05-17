Додон: Позор тем, кто на протяжении последних 10 лет закрывал школы в мирное время! (ВИДЕО)

Додон: Позор тем, кто на протяжении последних 10 лет закрывал школы в мирное время! (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял сегодня участие в праздновании 75-летия со дня создания Теоретического лицея имени Н. В. Гоголя в Басарабяске. Выступая перед коллективом и учащимися, глава государства назвал символичным тот факт, что учебное заведение существует столько же лет, сколько и освобожденная от фашистов Молдова.

– Это символично, что в этом году 75 лет и вашему лицею, и освобождению Молдовы от фашистов. Если в такие тяжелые времена – война еще шла – смогли создать школу, то позор тем, кто за последние 10 лет закрывал школы. Тогда были намного тяжелее времена, была война, разруха, но школы не закрывали, а открывали, – сказал он. 

Напомним, глава государства наградил лицей Орденом Почета, а также вручил почетные дипломы ряду преподавателей учреждения.

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