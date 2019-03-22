Додон пожелал молдавской сборной забить гол в игре с Францией: Это будет лучшим подарком для граждан (ВИДЕО)

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Глава государства вместе с сыновьями будет болеть сегодня на стадионе “Зимбру” за сборную Молдовы по футболу, которой предстоит сыграть с командой Франции. В преддверии игры Игорь Додон обратился к молдавским футболистам.

– Понимаю, что нашим ребятам будет очень сложно, но я думаю, что они должны понимать, что им нечего терять. Они должны забыть обо всем и показать красивую игру. Я буду на трибунах вместе с сыновьями, и мы будем держать кулаки за наших. Не хочу ничего прогнозировать, это будет неправильно, – сказал он в рамках программы на “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

Додон отметил тот факт, что сборная Франции приехала в Молдову в сильном составе, что, по его мнению, показывает уважение к нашей команде. Глава государства уверен, что предстоящая игра будет зрелищной.

– Очень надеюсь, что наши ребята смогут забить гол. Я им этого желаю. Забить гол в ворота сборной чемпионов мира – это будет самым лучшим подарком для граждан РМ. А мы завтра с сыновьями будем держать за них кулаки и кричать: “Вперед, Молдова!”, – подытожил президент.

Напомним, игра начнется в 21.45.