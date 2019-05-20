Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность президента Украины

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Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, пожелав ему успехов и больших достижений на этом ответственном посту. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Игорь Додон подчеркнул, что рассчитывает на проведение в ближайшее время двусторонней встречи для обсуждения всего комплекса вопросов, касающихся отношений с Украиной во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что ранее советник Президента РМ по вопросам внешней политики Аурелиу Чокой прокомментировал ситуацию вокруг участия Президента РМ в церемонии инаугурации Президента Украины:

– У Республики Молдова традиционно складывались дружеские и партнерские отношения с Украиной. И, как вы знаете, совсем недавно состоялся очень дружеский, конструктивный и плодотворный телефонный разговор Президента Республики Молдова Игоря Николаевича Додона со вступившим сегодня в должность Президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским. Была достигнута предварительная договоренность о личной встрече, и сейчас ведется работа над повесткой в этом направлении. Что касается церемонии инаугурации Президента Украины, то, насколько мне известно, согласно указу уже бывшего президента Порошенко, ответственность за организацию данной церемонии, включая приглашения, была возложена на уходящее руководство министерства иностранных дел Украины совместно с также уходящей президентской администрацией Порошенко.