Додон поздравил Зеленского с избранием на должность президента Украины

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Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравление Владимиру Зеленскому в связи с его избранием на пост главы Украины. В своем послании молдавский лидер пожелал Зеленскому больших успехов и удачи в реализации поставленных целей.

– Убежден, что Ваша деятельность на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо её трудолюбивого народа. Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений. Желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья, новых свершений и побед и прошу принять заверения в моем глубоком к Вам уважении, – говорится в тексте послания.

Напомним, после обработки 93% протоколов Зеленский побеждает на выборах президента Украины с 73% голосов.