Додон поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Додон поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Глава нашего государства Игорь Додон направил поздравительное послание президенту соседней страны Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины. 

Примите мои самые тёплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Украины – Дня независимости.

За эти годы страна достигла значительных успехов в укреплении своей государственности, проведении реформ в социально-экономической области и усилении её авторитета, как на региональном, так и международном уровнях.

Этот праздник предоставляет мне приятную возможность отметить, что для нашей страны важнейшим приоритетом было и остаётся поступательное развитие добрососедских, дружественных отношений с Украиной по различным направлениям, основанных на конструктивном и взаимовыгодном партнёрстве и доверии.

Пользуясь случаем, хочу Вас заверить, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно признанных границах.

Искренне желаю Вам, уважаемый господин Президент, больших успехов в достижении поставленных целей на высоком государственном посту, а дружественному украинскому народу – мира, стабильности и процветания, – говорится в поздравительном послании Игоря Додона. 

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