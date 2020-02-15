Додон поздравил Вучича и народ Сербии с Днем государственности этой страны

Додон поздравил Вучича и народ Сербии с Днем государственности этой страны

От имени народа Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон искренне поздравил Президента Республики Сербия Александра Вучича с Днем государственности этой страны.

Глава государства пожелал своему коллеге и всем сербским гражданам здоровья, мира и благополучия.

– В день, когда сербский народ отмечает важные памятные события, хочу особо подчеркнуть хорошие дружеские отношения и содержательный диалог, которые мы наладили в последнее время. С удовлетворением вспоминаю нашу встречу в Иерусалиме, в ходе которой мы выразили взаимное желание укрепить сотрудничество в областях, представляющих общий интерес для обоих государств, – отметил он на своей странице в соцсети. 

 

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